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Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія

Київ • УНН

 • 22425 перегляди

Делегація України безпечно прибула до окупованих Олешок на Херсонщині. Там розпочали евакуацію та роздачу гуманітарної допомоги.

Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія

Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок на тимчасово окупованій території Херсонської області у межах гуманітарної місії. Про це повідомив один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія у соцмережах 30 жовтня, пише УНН.

Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешків. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом

- написав Арахамія.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.    

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Давид Арахамія
Олешки
Херсонська область