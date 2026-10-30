Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия

Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек на временно оккупированной территории Херсонской области в рамках гуманитарной миссии. Об этом сообщил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия в соцсетях 30 октября, пишет УНН.

Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек. Начались эвакуация и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжается. Подробности позже — написал Арахамия.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец ещё ночью 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским лицам в Олешках.