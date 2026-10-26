Україна запроваджує режим тиші в Олешках для гуманітарної операції
Київ • УНН
Із 03:00 27 жовтня в Олешках діятиме режим тиші для доставки допомоги. Мета - підготувати безпечний виїзд цивільних.
Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Режим тиші встановлюють виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.
Усіх закликають в цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку отримують і поширюють, та користуватися офіційними джерелами.
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Не варто довіряти неперевіреним повідомленням. Також не варто поширювати чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон.
Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешок та забезпечать виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян, - йдеться у повідомленні.
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