Лубінець просить повідомляти про жителів Олешок, які потребують допомоги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав українців передавати інформацію про жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, які потребують допомоги. Офіс омбудсмана збирає такі відомості для підготовки гуманітарної місії в місті. Про це повідомив сам Лубінець, пише УНН.

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За словами омбудсмана, найближчим часом планують організувати гуманітарну місію для підтримки людей, які залишаються в Олешках. Зараз важливо зібрати якомога більше інформації про їхнє становище та потреби.

Особливу увагу приділяють літнім людям, маломобільним громадянам і тим, хто не може самостійно про себе подбати. Лубінець закликав родичів та знайомих таких людей звертатися до його Офісу.

Куди повідомляти про жителів Олешок, які потребують допомоги

Інформацію можна передати через WhatsApp, Viber або Telegram за номерами:

- +38 067 717 51 70

- +38 073 719 81 34

- +38 067 182 55 04

Також Офіс омбудсмана приймає звернення на електронну пошту hotline\@ombudsman.gov.ua та через електронний кабінет установи.

Ми готові опрацювати кожне звернення та зробити все можливе, щоб допомогти нашим громадянам – наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що гуманітарну місію готують у взаємодії з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Сам Лубінець підтримує постійний зв'язок із залученими сторонами, державними органами та місцевим самоврядуванням.

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