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Україна запроваджує припинення вогню з 03:00 27 жовтня для гуманітарної операції в Олешках - Генштаб

Київ • УНН

 • 3092 перегляди

Україна запроваджує припинення вогню в Олешках із 03:00 27 жовтня. Режим потрібен для гуманітарної операції та порятунку мешканців.

Україна запроваджує припинення вогню з 03:00 27 жовтня для гуманітарної операції в Олешках - Генштаб
Фото ілюстративне

Україна запроваджує режим припинення вогню з 03:00 27 жовтня за київським часом для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян.

Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з Олешок23.10.26, 19:46 • 16820 переглядiв

Нагадаємо

Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць. 

Крім того, начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня. 

Сили оборони забезпечать гуманітарну місію в окупованих Олешках - Генштаб23.10.26, 20:49 • 1668 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
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