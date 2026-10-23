Україна запроваджує припинення вогню з 03:00 27 жовтня для гуманітарної операції в Олешках - Генштаб
Київ • УНН
Україна запроваджує припинення вогню в Олешках із 03:00 27 жовтня. Режим потрібен для гуманітарної операції та порятунку мешканців.
Україна запроваджує режим припинення вогню з 03:00 27 жовтня за київським часом для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом
У Генштабі додали, що Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян.
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Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.
Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць.
Крім того, начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня.
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