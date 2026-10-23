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The Guardian

Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування Олешок - Арахамія

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

У Олешках готують операцію з деблокування та гуманітарні коридори. Із 29 жовтня там діє тимчасове перемир’я для евакуації цивільних.

Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування Олешок - Арахамія

Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць. Про це повідомив в Telegram голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія, передає УНН.

Деталі

За його словами, для досягнення мети в найближчий час буде досягнуто режиму припинення вогню, про що раніше повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги. Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп

- йдеться в дописі Арахамії.

Він додав: подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про хід самої операції може надавати Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо

З 29 жовтня в Олешках Херсонської області діятиме тимчасове перемир’я для гуманітарної допомоги й евакуації. Домовленостей досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Меланія Трамп
Давид Арахамія
Слуга народу
Верховна Рада України
Олешки
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна