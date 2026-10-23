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The Guardian

рф оголосила "режим тиші" в окупованих Олешках 27 жовтня

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Росія заявила про локальне припинення вогню в Олешках із 04:00 27 жовтня. Режим потрібен для гуманітарної операції та евакуації цивільних.

рф оголосила "режим тиші" в окупованих Олешках 27 жовтня
валерій герасимов

росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня. Про це заявив начальник російського Генштабу валерій герасимов, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Режим тиші на херсонському напрямку запроваджується з 04:00 за московським часом 27 жовтня. ЗС рф організують проведення інженерної розвідки та забезпечення безпечного руху гуманітарної колони до населеного пункту Олешки Херсонської області 

- зазначив герасимов.

Додамо

Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україна та росія домовилися про "режим тиші" в Олешках, з якого розпочнеться операція з порятунку заблокованих в окупованому місті українців. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Евакуація
Війна в Україні
Верховна Рада України
Олешки
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна