рф оголосила "режим тиші" в окупованих Олешках 27 жовтня

валерій герасимов

росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня. Про це заявив начальник російського Генштабу валерій герасимов, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Режим тиші на херсонському напрямку запроваджується з 04:00 за московським часом 27 жовтня. ЗС рф організують проведення інженерної розвідки та забезпечення безпечного руху гуманітарної колони до населеного пункту Олешки Херсонської області - зазначив герасимов.

Додамо

Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україна та росія домовилися про "режим тиші" в Олешках, з якого розпочнеться операція з порятунку заблокованих в окупованому місті українців.