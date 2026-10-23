рф объявила "режим тишины" в оккупированных Олешках 27 октября
Киев • УНН
россия заявила о локальном прекращении огня в Олешках с 04:00 27 октября. Режим необходим для гуманитарной операции и эвакуации гражданских.
россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь против 27 октября. Об этом заявил начальник российского Генштаба валерий герасимов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Режим тишины на херсонском направлении вводится с 04:00 по московскому времени 27 октября. ВС рф организуют проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны к населенному пункту Олешки Херсонской области
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Ранее США объявили о договоренности между россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.
Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украина и россия договорились о "режиме тишины" в Олешках, с которого начнется операция по спасению заблокированных в оккупированном городе украинцев.