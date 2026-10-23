рф объявила "режим тишины" в оккупированных Олешках 27 октября

$45.050.0350.440.13
ukenru
18:18 • 5934 просмотра
Маск на фоне скандала со Starlink обвинил украинские элиты в обогащении на войне и намекнул на "подкуп" политиков в США
16:46 • 14275 просмотра
Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из ОлешекVideo
16:14 • 14671 просмотра
24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света
15:24 • 14874 просмотра
Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу
15:08 • 14204 просмотра
Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила
14:44 • 11366 просмотра
У посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный предмет", дороги перекрыли — журналист
23 октября, 12:45 • 17603 просмотра
В Киеве за сентябрь повреждено около десяти дата-центров — Корецкий
23 октября, 12:30 • 17520 просмотра
Все четыре аэропорта москвы прекратили работу из-за воздушной тревоги
23 октября, 12:22 • 23374 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов
23 октября, 12:05 • 12424 просмотра
Украина и россия обменялись пленными: домой вернулись 270 защитниковPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
98%
756мм
Популярные новости
Дженна Ортега сделала шокирующее заявление о карьере перед новым сезоном "Уэнсдей"Video23 октября, 11:40 • 13993 просмотра
"Пришел вечером и ждал под ливнем" — по всему миру покупатели выстроились в очереди, чтобы купить первый складной iPhone13:12 • 14434 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают13:49 • 12580 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto13:50 • 13771 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет14:14 • 12503 просмотра
публикации
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 23374 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 26418 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 33040 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов23 октября, 07:39 • 33605 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
23 октября, 05:40 • 31874 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали18:46 • 202 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto15:07 • 10079 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет14:14 • 12540 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto13:50 • 13808 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают13:49 • 12607 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фильм
Техника
Сериал
9К720 Искандер

рф объявила "режим тишины" в оккупированных Олешках 27 октября

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

россия заявила о локальном прекращении огня в Олешках с 04:00 27 октября. Режим необходим для гуманитарной операции и эвакуации гражданских.

рф объявила "режим тишины" в оккупированных Олешках 27 октября
Валерий Герасимов

россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь против 27 октября. Об этом заявил начальник российского Генштаба валерий герасимов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Режим тишины на херсонском направлении вводится с 04:00 по московскому времени 27 октября. ВС рф организуют проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны к населенному пункту Олешки Херсонской области 

- отметил герасимов.

Добавим

Ранее США объявили о договоренности между россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.

Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украина и россия договорились о "режиме тишины" в Олешках, с которого начнется операция по спасению заблокированных в оккупированном городе украинцев. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина