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Сили оборони забезпечать гуманітарну місію в окупованих Олешках - Генштаб

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Генштаб заявив, що Сили оборони забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача для гуманітарної місії в Олешках. Раніше сторони оголосили локальне перемир’я.

Сили оборони забезпечать гуманітарну місію в окупованих Олешках - Генштаб
Фото ілюстративне

Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Як повідомили у Генштабі, відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку.

Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований 

- йдеться у повідомленні.

Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з Олешок23.10.26, 19:46 • 10151 перегляд

Нагадаємо

Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць. 

Крім того, начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
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