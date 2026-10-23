Сили оборони забезпечать гуманітарну місію в окупованих Олешках - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб заявив, що Сили оборони забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача для гуманітарної місії в Олешках. Раніше сторони оголосили локальне перемир’я.
Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, передає УНН.
Як повідомили у Генштабі, відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку.
Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований
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Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.
Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць.
Крім того, начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня.