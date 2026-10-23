Сили оборони забезпечать гуманітарну місію в окупованих Олешках - Генштаб

Фото ілюстративне

Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Як повідомили у Генштабі, відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку.

Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований - йдеться у повідомленні.

Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з Олешок

Нагадаємо

Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць.

Крім того, начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня.