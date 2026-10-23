Силы обороны обеспечат гуманитарную миссию в оккупированных Олешках — Генштаб

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Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного главнокомандующего ради реализации гуманитарной миссии в Олешках. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает УНН.

Как сообщили в Генштабе, соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке.

Украинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел. Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован - говорится в сообщении.

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Напомним

Ранее США объявили о договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.

Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнется операция по разблокированию населенного пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей.

Кроме того, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября.