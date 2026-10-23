Силы обороны обеспечат гуманитарную миссию в оккупированных Олешках — Генштаб
Киев • УНН
Генштаб заявил, что Силы обороны обеспечат выполнение решений Верховного главнокомандующего для гуманитарной миссии в Олешках. Ранее стороны объявили локальное перемирие.
Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного главнокомандующего ради реализации гуманитарной миссии в Олешках. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает УНН.
Как сообщили в Генштабе, соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке.
Украинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел. Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован
Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из Олешек23.10.26, 19:46 • 14299 просмотров
Напомним
Ранее США объявили о договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.
Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнется операция по разблокированию населенного пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей.
Кроме того, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября.