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Силы обороны обеспечат гуманитарную миссию в оккупированных Олешках — Генштаб

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Генштаб заявил, что Силы обороны обеспечат выполнение решений Верховного главнокомандующего для гуманитарной миссии в Олешках. Ранее стороны объявили локальное перемирие.

Силы обороны обеспечат гуманитарную миссию в оккупированных Олешках — Генштаб
Фото иллюстративное

Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного главнокомандующего ради реализации гуманитарной миссии в Олешках. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает УНН.

Как сообщили в Генштабе, соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке.

Украинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел. Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован 

- говорится в сообщении.

Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из Олешек23.10.26, 19:46 • 14299 просмотров

Напомним

Ранее США объявили о договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.

Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнется операция по разблокированию населенного пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей. 

Кроме того, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Эвакуация
Военное положение
Война в Украине
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Олешки
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина