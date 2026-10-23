Украина вводит прекращение огня с 03:00 27 октября для проведения гуманитарной операции в Олешках - Генштаб

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Украина вводит режим прекращения огня с 03:00 27 октября по киевскому времени для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан.

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Напомним

Ранее США объявили о договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.

Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей.

Кроме того, начальник российского Генштаба валерий герасимов заявил, что Россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября.

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