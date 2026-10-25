Лубинец просит сообщать о жителях Олешек, которые нуждаются в помощи
Киев • УНН
Офис омбудсмена готовит гуманитарную миссию во временно оккупированные Олешки. Сообщить о тех, кто нуждается в помощи, можно онлайн или по телефону.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев передавать информацию о жителях временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которые нуждаются в помощи. Офис омбудсмена собирает такие сведения для подготовки гуманитарной миссии в городе. Об этом сообщил сам Лубинец, пишет УНН.
Детали
По словам омбудсмена, в ближайшее время планируют организовать гуманитарную миссию для поддержки людей, которые остаются в Олешках. Сейчас важно собрать как можно больше информации об их положении и потребностях.
Особое внимание уделяют пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно о себе позаботиться. Лубинец призвал родственников и знакомых таких людей обращаться в его Офис.
Куда сообщать о жителях Олешек, которые нуждаются в помощи
Информацию можно передать через WhatsApp, Viber или Telegram по номерам:
- +38 067 717 51 70
- +38 073 719 81 34
- +38 067 182 55 04
Также Офис омбудсмена принимает обращения по электронной почте hotline\@ombudsman.gov.ua и через электронный кабинет учреждения.
Мы готовы обработать каждое обращение и сделать все возможное, чтобы помочь нашим гражданам
Омбудсмен добавил, что гуманитарную миссию готовят во взаимодействии с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Сам Лубинец поддерживает постоянную связь с задействованными сторонами, государственными органами и местным самоуправлением.
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