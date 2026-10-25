Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку гуманітарної місії в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. До операції мають долучитися представники України, США та росії, а головним завданням стане евакуація заблокованих людей. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Аллі Мазур для "ТСН. Тижня", пише УНН.

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За словами Зеленського, американська сторона запропонувала встановити режим тиші з 27 жовтня на кілька днів. За цей час гуманітарні місії повинні отримати доступ до людей, а російська сторона – розмінувати дороги.

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Президент повідомив, що вже дав відповідні доручення омбудсману, а також обговорив підготовку операції зі Службою безпеки України та військовими.

росія може спробувати вивезти людей на свою територію

Зеленський попередив, що росіяни можуть використати гуманітарну операцію, щоб спрямувати евакуацію людей на територію рф.

Безумовно, росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей – заявив президент.

Водночас Україна розраховує евакуювати хоча б частину людей на підконтрольну їй територію.

Головне – розблокувати людей, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі і евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає – наголосив Зеленський.

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