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Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевими

Київ • УНН

 • 2114 перегляди

Делегація на чолі з Дмитром Лубінцем прибула до Олешок у межах гуманітарної місії. Режим тиші триває 80 годин.

Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевими

До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині у межах гуманітарної місії прибула українська делегація. Це підтвердив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес, 30 жовтня у соцмережах, додавши, що режим тиші триває вже 80 годин і продовжується  показавши відео з місцевими жителями, пише УНН.     

Ми в Олешках! Українська делегація безпечно дісталася міста. Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше. Подробиці повідомлю згодом

- написав Лубінець.

Зі слів Омбудсмана, "робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в рф яною лантратовою, за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп".

"Наш головний пріоритет — люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує", - наголосив Лубінець.

Джерело: Офіс Омбудсмана

Раніше Омбудсман повідомив, що підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних в Олешках, а також гуманітарну допомогу.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.    

Юлія Шрамко

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