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Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местными

Киев • УНН

 • 9404 просмотра

Делегация во главе с Дмитрием Лубинцом прибыла в Олешки в рамках гуманитарной миссии. Режим тишины продолжается 80 часов.

Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местными

В временно оккупированные Олешки в Херсонской области в рамках гуманитарной миссии прибыла украинская делегация. Это 30 октября в социальных сетях подтвердил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, координирующий процесс, добавив, что режим тишины длится уже 80 часов и продолжается, показав видео с местными жителями, пишет УНН.     

Мы в Олешках! Украинская делегация безопасно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается. Сейчас на месте общаюсь с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, какая помощь им нужна больше всего. Подробности сообщу позже

- написал Лубинец.

По словам омбудсмена, "работа продолжается в соответствии с договоренностями, достигнутыми с уполномоченной по правам человека в рф Яной Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп".

"Наш главный приоритет — люди, которые нуждаются в помощи. Делаем все возможное, чтобы поддержать их и помочь каждому и каждой, кто в этом нуждается", — подчеркнул Лубинец.

Источник: Офис Омбудсмена

Ранее омбудсмен сообщил, что для Олешек подготовлены 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей и гуманитарная помощь.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины будет действовать с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.    

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Война в Украине
Давид Арахамия
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты