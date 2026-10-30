До Олешок везуть допомогу, підготували 25 автобусів для виїзду - Лубінець

До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині у межах гуманітарної місії везуть гуманітарну допомогу. Підготували 25 автобусів і швидкі для виїзду. Наразі представники української та російської сторін перебувають в Армянську. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес, 30 жовтня у соцмережах, пише УНН.

"Гуманітарна місія в Олешках: допомога має дійти до кожної людини. Перебуваємо в Армянську. Тут працюємо із російською Уповноваженою з прав людини яною лантратовою та координуємо подальші дії в межах цієї місії. До висвітлення також долучилися журналісти з трьох країн", - написав Лубінець.

З його слів, "наразі все підготовлено на високому рівні".

Ми веземо гуманітарну допомогу для місцевих жителів міста Олешки. Наше головне завдання — забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе. Підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних - вказав Омбудсман.

І додав:

Окремий і не менш важливий напрям нашої роботи — забезпечення можливості виїзду цивільного населення. Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку

"Зараз не менш важливо дотримуватися режиму тиші обома сторонами. Окрема вдячність нашим Силам Оборони України. Ми продовжуємо працювати", - наголосив Лубінець.

"Дякую Уповноваженій з прав людини в рф яні лантратовій за взаємодію у проведенні цієї місії, - додав він. - Особлива подяка першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію. Робота триває".

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.