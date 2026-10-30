В Олешки везут помощь, подготовили 25 автобусов для выезда - Лубинец

Во временно оккупированные Алёшки в Херсонской области в рамках гуманитарной миссии везут гуманитарную помощь. Подготовили 25 автобусов и машины скорой помощи для выезда. В настоящее время представители украинской и российской сторон находятся в Армянске. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который координирует процесс, 30 октября в соцсетях, пишет УНН.

"Гуманитарная миссия в Алёшках: помощь должна дойти до каждого человека. Находимся в Армянске. Здесь работаем с российской Уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой и координируем дальнейшие действия в рамках этой миссии. К освещению также присоединились журналисты из трёх стран", — написал Лубинец.

По его словам, "в настоящее время всё подготовлено на высоком уровне".

Мы везём гуманитарную помощь для местных жителей города Алёшки. Наша главная задача — обеспечить, чтобы эта помощь дошла до каждого человека, который в ней нуждается. Особое внимание уделяем пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе. Подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также машины скорой помощи для маломобильных — указал Омбудсмен.

И добавил:

Отдельное и не менее важное направление нашей работы — обеспечение возможности выезда гражданского населения. Для каждого, кто желает покинуть Алёшки, будет предоставлена возможность безопасно выехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку

"Сейчас не менее важно соблюдать режим тишины обеим сторонам. Отдельная благодарность нашим Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать", — подчеркнул Лубинец.

"Благодарю Уполномоченную по правам человека в рф Яну Лантратову за взаимодействие при проведении этой миссии, — добавил он. — Особая благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию. Работа продолжается".

Что известно о гуманитарной миссии в Алёшках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Алёшек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Алёшках. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец ещё ночью 27 октября указал: "Алёшки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Алёшках.