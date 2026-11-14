В интервью блогеру Василию Тимошенко Егор Буркин, которого связывают с преступной группировкой «Химпром», заявил о связях Михаила Фёдорова с криптовалютной компанией Everstake и схемой вывода десятков миллионов долларов, собранных в поддержку украинской армии, передаёт УНН.

Детали

По утверждению Буркина, речь идёт о 42 млн долларов, которые были выведены через различные криптовалютные адреса. Ранее журналисты также сообщали о 12,2 млн долларов, перечисленных за беспилотники, которые украинские военные не получили. Эти эпизоды требуют отдельного документального подтверждения, как и озвученная Буркиным причастность Фёдорова.

Из интервью становится понятно, что Буркин не скрывает связи с ФСБ, а операция «Карфаген» основывалась на показаниях агента ФСБ, и именно эти показания стали поводом для дела против СБУ.

Возникает вопрос о роли его показаний в операции «Карфаген»: действительно ли показания человека, рассказывающего о связях с ФСБ, стали основанием для действий против сотрудников СБУ? И не использует ли ФСБ противостояние украинских правоохранительных органов в собственных интересах? Особенно показателен этот контраст после известной шутки Путина о «НАБУ и тумбочке».

ФСБ заинтересована в ослаблении украинских спецслужб. Публичные конфликты между СБУ и НАБУ создают для российской пропаганды дополнительные информационные поводы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Службу безопасности Украины ожидают кадровые решения из-за расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции «Карфаген»