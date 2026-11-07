Зеленський анонсував нові кадрові рішення у СБУ після затримань у справі "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Службу безпеки України чекають кадрові рішення через розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген", передає УНН.

На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення. Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані

Президент додав, що потрібна для цього підтримка партнерів – щодо цього так званого "Хімпрому", – "і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні". Потрібен результат.

Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам