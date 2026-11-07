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Зеленський анонсував нові кадрові рішення у СБУ після затримань у справі "Карфаген"
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Зеленський анонсував нові кадрові рішення у СБУ після затримань у справі "Карфаген"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Зеленський заявив про нові звільнення у СБУ через розслідування НАБУ і САП. Слідство стосується колцентрів, наркотиків і насильницьких злочинів.

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у СБУ після затримань у справі "Карфаген"
Фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Службу безпеки України чекають кадрові рішення через розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген", передає УНН.

На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення. Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані 

- повідомив Зеленський.

Президент додав, що потрібна для цього підтримка партнерів – щодо цього так званого "Хімпрому", – "і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні". Потрібен результат.

Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам 

- резюмував Зеленський. 

Доповнення

4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".

За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Національна поліція України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща