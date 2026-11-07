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Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ после задержаний по делу "Карфаген"

Киев • УНН

 • 8234 просмотра

Зеленский заявил о новых увольнениях в СБУ из-за расследования НАБУ и САП. Следствие касается колл-центров, наркотиков и насильственных преступлений.

Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ после задержаний по делу "Карфаген"
Фото иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Службу безопасности Украины ожидают кадровые решения в связи с расследованием Национального антикоррупционного бюро в рамках операции "Карфаген", передает УНН.

К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ — откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. И уже были из-за этого увольнения в Службе безопасности Украины, и будут еще другие кадровые решения. Важно, чтобы расследование дало полную правду по этой ситуации, чтобы заказчики преступлений, заказчики насилия против людей были все наказаны 

- сообщил Зеленский.

Президент добавил, что для этого нужна поддержка партнеров — по поводу этого так называемого "Химпрома", — "и с Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне". Нужен результат.

Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше. А также есть информация, что он пытается зайти с синтетическими наркотиками в Германию. Мы передадим всю имеющуюся у нас информацию нашим партнерам 

- резюмировал Зеленский. 

Дополнение

4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".

По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных должностных лиц СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша