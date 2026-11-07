Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ после задержаний по делу "Карфаген"
Киев • УНН
Зеленский заявил о новых увольнениях в СБУ из-за расследования НАБУ и САП. Следствие касается колл-центров, наркотиков и насильственных преступлений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Службу безопасности Украины ожидают кадровые решения в связи с расследованием Национального антикоррупционного бюро в рамках операции "Карфаген", передает УНН.
К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ — откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. И уже были из-за этого увольнения в Службе безопасности Украины, и будут еще другие кадровые решения. Важно, чтобы расследование дало полную правду по этой ситуации, чтобы заказчики преступлений, заказчики насилия против людей были все наказаны
Президент добавил, что для этого нужна поддержка партнеров — по поводу этого так называемого "Химпрома", — "и с Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне". Нужен результат.
Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше. А также есть информация, что он пытается зайти с синтетическими наркотиками в Германию. Мы передадим всю имеющуюся у нас информацию нашим партнерам
Дополнение
4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".
По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных должностных лиц СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".