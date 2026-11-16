Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе

Массовое размещение центров обработки данных с искусственным интеллектом на орбите Земли может кардинально изменить вид ночного неба. Ученые предупреждают, что спутники могут стать заметнее звезд и создать серьезные проблемы для астрономических наблюдений. Об этом сообщает Axios со ссылкой на новое научное исследование, пишет УНН.

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По оценкам исследователей, развертывание десятков тысяч орбитальных дата-центров может привести к тому, что в большинстве регионов мира самыми яркими объектами ночного неба станут искусственные спутники.

Помимо светового загрязнения, ученые предупреждают о риске столкновений космических аппаратов, которые движутся со скоростью около 27 000 км/ч, и увеличении количества орбитального мусора.

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По данным Quilty Space, инвестиции в космические дата-центры выросли со $197 млн в 2025 году до $1,11 млрд в 2026-м.

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SpaceX подала заявку на создание сети из 1 млн спутников. В то же время проекты Starcloud и Blue Origin предусматривают потенциальное развертывание 88 000 и 51 600 аппаратов соответственно.

Однако эксперты подчеркивают, что заявленные цифры не означают фактического запуска всех спутников.

Ведущий автор исследования Дэвид Сандалоу призвал компании действовать осторожно, поскольку последствия массового размещения дата-центров в космосе до сих пор недостаточно изучены.

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