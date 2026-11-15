У Земли появился второй спутник — астрономы рассказали, как долго он будет оставаться рядом с планетой

Астрономы подтвердили, что Земля временно получила ещё один естественный спутник — небольшой астероид 2026 QQ8. Космическое тело находится под влиянием земной гравитации, однако уже в начале 2027 года должно покинуть окрестности нашей планеты. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

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Астероид впервые заметил в августе 2026 года венгерский астроном Кристиан Шарнецкий. Открытие официально подтвердил Центр малых планет Международного астрономического союза 29 октября.

По оценкам учёных, диаметр космического объекта составляет всего около 2 метров. Он находится на расстоянии более 500 тысяч километров от Земли — значительно дальше, чем Луна.

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Такие объекты называют "мини-спутниками". Это небольшие астероиды, которые временно попадают под гравитационное влияние Земли, а затем возвращаются к самостоятельному движению вокруг Солнца.

Астрономы установили, что Земля захватила 2026 QQ8 ещё в апреле этого года. Ожидается, что астероид будет оставаться вблизи планеты до января 2027 года.

Учёные подчёркивают, что он не представляет опасности для Земли. Даже в случае попадания в атмосферу такой небольшой объект, скорее всего, полностью сгорел бы, не достигнув поверхности.

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