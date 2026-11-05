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Космический телескоп Swift NASA сошёл с орбиты после 22 лет работы

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Обсерватория Swift, запущенная NASA в 2004 году для исследования гамма-всплесков, вошла в атмосферу над Индонезией.

Космический телескоп Swift NASA сошёл с орбиты после 22 лет работы

Космическая обсерватория Swift, созданная для NASA, вошла в атмосферу Земли в среду, 4 ноября, почти через 22 года после запуска. Об этом сообщили в NASA, пишет УНН.

Детали

На момент запуска Swift была первой в своем роде многоволновой обсерваторией, предназначенной для изучения самых мощных взрывов в космосе с помощью трех телескопов.

Космические силы США подтвердили, что космический аппарат Swift вошел в атмосферу Земли в 7:39 EST (14:39 по Киеву) в среду, 4 ноября, над регионом Северной Суматры в Индонезии, примерно на 3,4 градуса северной широты и 98,6 градуса восточной долготы. NASA ожидало, что большая часть космического аппарата сгорит при прохождении через атмосферу, однако некоторые компоненты, возможно, пережили вход в атмосферу.

Космический аппарат Swift NASA был запущен в 2004 году для исследования самых мощных взрывов во Вселенной, которые называются гамма-всплесками. Изначально он был рассчитан на двухлетнюю основную миссию. За более чем два десятилетия научной работы телескоп Swift служил многофункциональным инструментом для исследования Вселенной, наблюдая широкий спектр света, быстро наводясь на кратковременные вспышки и отправляя оповещения другим установкам для координации дальнейших наблюдений. Swift расширил понимание самых разнообразных космических объектов и событий — от активных галактик, питаемых сверхмассивными черными дырами, и звезд, переживающих рентгеновские вспышки, до взрывов сверхновых, комет и астероидов в нашей Солнечной системе.

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Юлия Шрамко

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