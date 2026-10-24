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NASA раскрыла план Artemis III, но время запуска неизвестно

Киев • УНН

 • 832 просмотра

NASA описала испытания Blue Moon и Starship в миссии Artemis III. Запуск планируют на лето, однако график уже отстаёт на 90 дней.

NASA раскрыла план Artemis III, но время запуска неизвестно

NASA опубликовало подробный план испытательного полёта лунного посадочного модуля в рамках миссии Artemis III, однако точная дата полёта пока не определена. Об этом сообщает Space.com, передаёт УНН.

Подробности

Согласно имеющейся информации, агентство представило подробную концепцию операций для Artemis III во время пресс-конференции в Космическом центре Кеннеди 23 октября, подчеркнув, насколько важен этот полёт для его планов относительно Луны и насколько сложно будет всё сделать правильно.

"Мы запускаем три самые мощные ракеты в мире и проводим, вероятно, самую сложную стартовую кампанию из всех когда-либо проводившихся", – сказал Джереми Парсонс, руководитель программы Artemis в NASA.

Эти три ракеты -  это SLS NASA, Starship компании SpaceX и New Glenn компании Blue Origin, все они стартуют с побережья Флориды в США.

"Если всё пойдёт по плану, первой стартует New Glenn, которая выведет на низкую околоземную орбиту лунный посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin. Затем отправится SLS, доставив астронавтов Artemis III – Рэнди Бресника, Андре Дугласа и Фрэнка Рубио из NASA, а также Луку Пармитано из Европейского космического агентства (ESA) – на борту космического корабля NASA Orion", – говорится в публикации.

По словам Парсонса, SLS выведет Orion на высокоэллиптическую орбиту, на которой расстояние до Земли составит от 29 до 1806 километров. Затем капсула переместится на орбиту высотой около 555 км.

Экипаж Artemis III проведёт два дня, изучая Orion и его системы на низкой околоземной орбите, прежде чем встретится с Blue Moon. Это произойдёт на третий день полёта на высоте 439 км.

"В течение следующих двух дней экипаж будет проводить операции, состыковавшись с Blue Moon, – сказал Парсонс. – Они откроют люк. Они войдут в посадочный модуль. Они оценят систему контроля окружающей среды, системы жизнеобеспечения. Мы подтвердим, что космический корабль может поддерживать правильное атмосферное давление, а также протестируем аварийные сценарии, двойное управление аппаратами и проверим работу наших команд Центра управления полётами".

После завершения этих операций – вероятно, примерно на 6-й день полёта – Starship запустится со специально построенным стыковочным адаптером в носовой части.

Космический аппарат SpaceX – 52-метровая верхняя ступень полностью многоразовой мегаракеты Starship – встретится с Orion на низкой околоземной орбите на восьмой день полёта, на высоте около 381 км. Но это будет совершенно иная встреча, чем сближение с Blue Moon.

"Демонстрация со Starship короче, около двух часов, – сказал Парсонс. – Экипаж не будет находиться внутри Starship во время миссии, но это даст нам важные данные и позволит нам действительно понять силы стыковки, как мы будем толкать, как мы будем работать вместе".

Миссия Artemis III продлится ещё шесть–девять дней после отстыковки Orion от Starship, прежде чем окончательно спуститься на Землю для приводнения в океан с использованием парашютов. Номинальная продолжительность миссии составляет 14 дней, сказал Парсонс, но она может продлиться до 17 дней.

В течение этого времени экипаж оценит свои скафандры – то, что не было сделано во время 10-дневного полёта Artemis II вокруг Луны в апреле этого года, – а также выполнит множество других работ: от подробной оценки состояния здоровья до научных экспериментов и демонстрации технологий. Главная цель – обеспечить выполнение всех запланированных задач для миссии Artemis IV, которая, если всё пойдёт по плану, высадит астронавтов возле южного полюса Луны в 2028 году.

"Всё, что мы делаем в рамках Artemis III, направлено на снижение рисков для наших будущих миссий по высадке на Луне, – сказал Парсонс. – Мы учим эти команды работать вместе, принимать важные решения в режиме реального времени, и всё это в условиях низкой околоземной орбиты, где, если что-то пойдёт не так, мы сможем вернуться домой гораздо быстрее".

Сейчас неясно, какой из двух частных посадочных аппаратов – Blue Moon или Starship – осуществит первую пилотируемую высадку на Луне со времён миссии Apollo 17 в 1972 году.

NASA по-прежнему сохраняет возможность выбора, «чтобы дать обоим нашим партнёрам по лунной посадке наилучшую возможность подготовиться к высадке астронавтов на Луну в 2028 году», заявил администратор NASA Джаред Айзекман 23 октября.

«Мы не намерены отказываться от жизнеспособного пути к поверхности до тех пор, пока данные и график не вынудят нас это сделать», — добавил он.

Независимо от того, какое решение примет NASA относительно Artemis IV, и Blue Moon, и Starship должны относительно скоро приземлиться на Луне, по словам Парсонса. «Независимо от того, кто отправится первым, оба поставщика планируют миссии по высадке на Луне в 2028 году», — сказал он.

И эти миссии будут совершенно разными. Например, при посадках Blue Origin корабль Orion состыкуется с Blue Moon на лунной орбите. Однако при посадках SpaceX, скорее всего, Starship состыкуется с капсулой NASA на околоземной орбите и доставит её на Луну, сказал Парсонс.

Остаётся неясным, когда состоится запуск Artemis III. NASA планирует запуск летом следующего года, но может столкнуться с трудностями при соблюдении этого графика: в прошлом месяце во внутренней служебной записке Айзекман сообщил сотрудникам агентства, что запуск Artemis III отстаёт от графика примерно на 90 дней.

Напомним

Гигантская ракета Starship компании SpaceX впервые достигла орбиты и вывела на неё новые спутники Starlink, преодолев важные этапы несмотря на сбой в работе двигателя на раннем этапе и решение сократить продолжительность миссии на семь часов.

Алла Киосак

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