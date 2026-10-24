NASA розкрила план Artemis III, але час запуску невідомий

NASA оприлюднила детальний план випробувального польоту місячного посадкового модуля в межах місії Artemis III, але точну дату польоту поки не визначили. Про це повідомляє Space.com, передає УНН.

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За наявною інформацією, агентство виклало детальну концепцію операцій для Artemis III під час пресконференції в Космічному центрі Кеннеді 23 жовтня, наголосивши, наскільки важливим є політ для його планів щодо Місяця та наскільки складним буде зробити все правильно.

"Ми запускаємо три найпотужніші ракети у світі та проводимо, ймовірно, найскладнішу кампанію з запуску з усіх, що коли-небудь проводилися", – сказав Джеремі Парсонс, керівник програми Artemis у NASA.

Ці три ракети - це SLS NASA, Starship від SpaceX та New Glenn від Blue Origin, всі вони полетять з узбережжя Флориди у США.

"Якщо все піде за планом, першим стартує New Glenn, який доставить на низьку навколоземну орбіту місячний посадковий модуль Blue Moon компанії Blue Origin. Далі вирушить SLS, відправивши астронавтів Artemis III - Ренді Бресніка, Андре Дугласа та Френка Рубіо з NASA, а також Луку Пармітано з Європейського космічного агентства (ESA) - на борт космічного корабля NASA Orion", – ідеться у дописі.

За словами Парсонса, SLS виведе Orion на високоеліптичну орбіту, на якій відстань до Землі становитиме від 29 до 1806 кілометрів. Потім капсула переміститься на орбіту заввишки близько 555 км.

Екіпаж Artemis III проведе два дні, вивчаючи Orion та його системи на низькій навколоземній орбіті, перш ніж зустрітися з Blue Moon, що відбудеться на третій день польоту на висоті 439 км.

"Протягом наступних двох днів екіпаж проводитиме операції зістикованим з Blue Moon, - сказав Парсонс. - Вони відчинять люк. Вони увійдуть у посадковий модуль. Вони оцінять систему контролю навколишнього середовища, системи життєзабезпечення. Ми підтвердимо, що космічний корабель може підтримувати правильний атмосферний тиск, а також протестуємо аварійні сценарії, подвійне керування апаратами і та перевіримо роботу наших команд Центру управління польотами".

Після завершення цих операцій - ймовірно, приблизно на 6-й день польоту - Starship запуститься зі спеціально побудованим стикувальним адаптером на носі.

Космічний апарат SpaceX – 52-метровий верхній ступінь повністю багаторазової мегаракети Starship – зустрінеться з Orion на низькій навколоземній орбіті на восьмий день польоту, на висоті близько 381 км. Але це буде зовсім інша зустріч, ніж зближення з Blue Moon.

"Демонстрація зі Starship коротша, близько двох годин, - сказав Парсонс. - Екіпаж не буде знаходитися всередині Starship під час місії, але це дасть нам важливі дані і дозволить нам дійсно зрозуміти сили стикування, як ми штовхатимемо, як ми працюватимемо разом".

Місія Artemis III триватиме ще шість-дев'ять днів після відстикування Orion від Starship, перш ніж остаточно спуститися на Землю для приводнення в океан з використанням парашутів. Номінальна тривалість місії становить 14 днів, сказав Парсонс, але вона може тривати до 17 днів.

Протягом цього часу екіпаж оцінить свої скафандри - те, що не було зроблено під час 10-денного польоту Artemis II навколо Місяця у квітні цього року, а також виконає багато інших робіт, від детальної оцінки стану здоров'я до наукових експериментів та демонстрації технологій. Головна мета – забезпечити виконання всіх запланованих завдань для місії Artemis IV, яка, якщо все піде за планом, висадить астронавтів поблизу південного полюса Місяця у 2028 році.

"Усе, що ми робимо в рамках Artemis III, спрямоване на зниження ризиків для наших майбутніх місій з висадки на Місяць, - сказав Парсонс. - Ми вчимо ці команди працювати разом, ухвалювати важливі рішення в режимі реального часу, і все це в умовах низької навколоземної орбіти, де, якщо щось піде не так, ми зможемо повернутися додому набагато швидше".

Зараз неясно, який із двох приватних посадкових апаратів - Blue Moon або Starship - здійснить першу пілотовану висадку на Місяць з часів місії Apollo 17 1972 року.

NASA, як і раніше, зберігає можливість вибору, "щоб дати обом нашим партнерам по місячній посадці найбільшу можливість підготуватися до висадки астронавтів на Місяць у 2028 році", заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман 23 жовтня.

"Ми не маємо наміру відмовлятися від життєздатного шляху до поверхні доти, поки дані і графік не змусять нас це зробити", - додав він.

Незалежно від того, яке рішення ухвалить NASA щодо Artemis IV, і Blue Moon, і Starship повинні приземлитися на Місяць відносно скоро, за словами Парсонса. "Незалежно від того, хто вирушить першим, обидва постачальники планують місії з висадки на Місяць у 2028 році", - сказав він.

І ці місії будуть абсолютно різними. Наприклад, при посадках Blue Origin корабель Orion з'єднається із Blue Moon на місячній орбіті. Однак при посадках SpaceX, швидше за все, Starship зістикується з капсулою NASA на навколоземній орбіті і виведе її на Місяць, сказав Парсонс.

Залишається незрозумілим, коли відбудеться запуск Artemis III. NASA планує запуск влітку наступного року, але може зіткнутися з труднощами у дотриманні цього графіка: минулого місяця у внутрішній службовій записці Айзекман повідомив співробітникам агентства, що запуск Artemis III відстає від графіка приблизно на 90 днів.

Нагадаємо

Гігантська ракета Starship компанії SpaceX вперше досягла орбіти та вивела на неї нові супутники Starlink, подолавши важливі етапи попри збій у роботі двигуна на ранньому етапі та рішення скоротити тривалість місії на сім годин.