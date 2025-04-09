Blue Origin

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25582 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 34411 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 43684 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51442 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 64086 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55227 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54826 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117171 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81287 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224276 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
52%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31276 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83038 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17334 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14198 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 14765 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83228 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117170 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224275 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401628 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394193 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10212 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13732 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14312 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17457 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74543 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Blue Origin

Новости по теме

Лорен Санчес загадочно намекнула на свадьбу с основателем Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес поделилась загадочным постом после новостей о ее предстоящей свадьбе с Джеффом Безосом. Пара планирует пышную свадьбу летом в Венеции.

Новости Мира • 24 марта, 16:15 • 52877 просмотра

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют провести масштабную свадьбу этим летом. Ранее пара уже устроила помолвку на яхте Koru с участием звездных гостей.

Новости Мира • 7 марта, 13:56 • 121720 просмотра

Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.

Новости Мира • 27 февраля, 20:03 • 26102 просмотра

Boeing готовится к возможному закрытию программы NASA по производству ракеты SLS

Boeing предупредил 800 сотрудников о возможном сокращении 400 должностей из-за потенциального прекращения программы SLS. Белый дом может предложить прекратить использование ракеты стоимостью $2 млрд за запуск.

Новости Мира • 8 февраля, 11:24 • 61610 просмотра

Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX

Blue Origin успешно осуществила первый тестовый запуск 98-метровой ракеты New Glenn с мыса Канаверал. Ракета доставила на орбиту прототип спутника, демонстрируя потенциал для будущих лунных миссий.

Новости Мира • 16 января, 09:37 • 35688 просмотра

Мир в обмен на космос: как Трамп может заставить путина остановить войну

россия теряет позиции в космической отрасли из-за санкций и войны в Украине. Трамп может использовать это как рычаг давления, предложив Путину участие в программе Artemis в обмен на прекращение войны.

политика • 16 января, 08:37 • 29071 просмотра

Blue Origin снова переносит запуск ракеты New Glenn: что пошло не так

Blue Origin перенесла дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

Новости Мира • 14 января, 08:17 • 28300 просмотра

Илон Маск не угроза: что на самом деле пугает правительство Великобритании в условиях экономического кризиса

Стоимость 10-летних заимствований Великобритании достигла максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Правительство может быть вынуждено прибегнуть к жесткой экономии из-за высоких расходов на обслуживание государственного долга.

Новости Мира • 13 января, 11:06 • 24502 просмотра

Blue Origin Безоса откладывает первый запуск ракеты New Glenn, готовой бросить вызов SpaceX Маска

Компания Blue Origin Джеффа Безоса отложила дебютный орбитальный запуск своей новой 98-метровой ракеты New Glenn из-за технических неисправностей. Запуск планировали осуществить с мыса Канаверал, но после нескольких задержек миссию отменили.

Новости Мира • 13 января, 10:30 • 27278 просмотра

Компания Blue Origin провела успешное тестирование двигателей ракеты New Glenn: когда запуск

Blue Origin успешно провела 24-секундное испытание семи главных двигателей ракеты New Glenn. Первый запуск сверхтяжелого ракетоносителя ожидается не ранее 6 января.

Технологии • 28 декабря, 15:50 • 18882 просмотра

Безос не позволил Washington Post поддержать кандидата в президенты США

Джефф Безос заблокировал публикацию редакционного заявления Washington Post в поддержку кандидата в президенты. Владелец издания считает, что поддержка кандидатов усиливает представление о предвзятости СМИ.

Новости Мира • 29 октября, 07:54 • 15391 просмотра

SpaceX планирует осуществлять до 120 запусков в год, но конкуренты не в восторге от этого

SpaceX планирует запускать свою мега-ракету Starship до 120 раз в год. Это вызывает беспокойство у конкурентов, таких как Blue Origin и United Launch Alliance.

Новости Мира • 3 июля, 16:11 • 21661 просмотра

Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

В возрасте 90 лет Эд Дуайт, первый чернокожий кандидат в астронавты в 1960-х годах, наконец достиг космоса после 63 лет ожидания, улетев с Blue Origin.

Технологии • 20 мая, 13:07 • 118717 просмотра

Впервые за 15 месяцев: Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Shepard

Blue Origin успешно осуществила свой 24-й запуск космической ракеты, доставив 33 полезных груза для различных организаций без туристов на борту, что стало первым успешным полетом после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.

Новости Мира • 20 декабря, 09:52 • 27870 просмотра

Blue Origin Джеффа Безоса возвращается в космос после аварии

Blue Origin намерен снова запустить свою ракету New Shepard после годичного перерыва из-за аварии.

Новости Мира • 18 декабря, 08:38 • 39678 просмотра