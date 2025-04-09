Лорен Санчес поделилась загадочным постом после новостей о ее предстоящей свадьбе с Джеффом Безосом. Пара планирует пышную свадьбу летом в Венеции.
Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют провести масштабную свадьбу этим летом. Ранее пара уже устроила помолвку на яхте Koru с участием звездных гостей.
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.
Boeing предупредил 800 сотрудников о возможном сокращении 400 должностей из-за потенциального прекращения программы SLS. Белый дом может предложить прекратить использование ракеты стоимостью $2 млрд за запуск.
Blue Origin успешно осуществила первый тестовый запуск 98-метровой ракеты New Glenn с мыса Канаверал. Ракета доставила на орбиту прототип спутника, демонстрируя потенциал для будущих лунных миссий.
россия теряет позиции в космической отрасли из-за санкций и войны в Украине. Трамп может использовать это как рычаг давления, предложив Путину участие в программе Artemis в обмен на прекращение войны.
Blue Origin перенесла дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.
Стоимость 10-летних заимствований Великобритании достигла максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Правительство может быть вынуждено прибегнуть к жесткой экономии из-за высоких расходов на обслуживание государственного долга.
Компания Blue Origin Джеффа Безоса отложила дебютный орбитальный запуск своей новой 98-метровой ракеты New Glenn из-за технических неисправностей. Запуск планировали осуществить с мыса Канаверал, но после нескольких задержек миссию отменили.
Blue Origin успешно провела 24-секундное испытание семи главных двигателей ракеты New Glenn. Первый запуск сверхтяжелого ракетоносителя ожидается не ранее 6 января.
Джефф Безос заблокировал публикацию редакционного заявления Washington Post в поддержку кандидата в президенты. Владелец издания считает, что поддержка кандидатов усиливает представление о предвзятости СМИ.
SpaceX планирует запускать свою мега-ракету Starship до 120 раз в год. Это вызывает беспокойство у конкурентов, таких как Blue Origin и United Launch Alliance.
В возрасте 90 лет Эд Дуайт, первый чернокожий кандидат в астронавты в 1960-х годах, наконец достиг космоса после 63 лет ожидания, улетев с Blue Origin.
Blue Origin успешно осуществила свой 24-й запуск космической ракеты, доставив 33 полезных груза для различных организаций без туристов на борту, что стало первым успешным полетом после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.
Blue Origin намерен снова запустить свою ракету New Shepard после годичного перерыва из-за аварии.