NASA представило план создания постоянной базы на Луне к 2032 году

NASA объявило о масштабном плане создания постоянной лунной базы, которая должна заработать уже в 2032 году. Об этом сообщают международные СМИ, пишет УНН.

Американское космическое агентство уже начало заказывать посадочные модули, дроны и луноходы для реализации проекта. Первый этап программы стартует до 2029 года – в районе Южного полюса Луны будут тестировать новые технологии и исследовать поверхность с помощью дронов MoonFall.

NASA выбрало Blue Origin и Firefly для проекта создания лунной базы

Для доставки оборудования планируют использовать посадочные модули компаний Blue Origin, Astrobotic и Intuitive Machines.

В NASA также подтвердили, что пилотируемые полеты на Луну возобновятся впервые с 1972 года. Миссия "Артемида IV" запланирована на 2028 год, а миссия Artemis II, состоявшаяся в апреле, уже стала первым за более чем 50 лет полетом экипажа вокруг Луны.

На втором этапе, в 2029-2032 годах, на спутнике Земли планируют построить жилые модули и энергетическую инфраструктуру с использованием солнечной и ядерной энергии. После 2032 года NASA хочет обеспечить постоянное присутствие людей на Луне со сменой экипажей через регулярные пилотируемые миссии.

Бюджет проекта оценивают в 20 миллиардов долларов.

Тогда мы сможем сказать: "Эй, мы здесь навсегда, и мы не собираемся это бросать"