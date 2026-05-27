NASA выбрало Blue Origin и Firefly для проекта создания лунной базы

NASA выбрало компании Blue Origin Джеффа Безоса, Firefly Aerospace и других подрядчиков для доставки роботизированных посадочных модулей, марсоходов и дронов на Луну в рамках программы по созданию лунной базы до конца десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Американское космическое агентство заключило контракты с компаниями Lunar Outpost и Astrolab на сумму по 220 млн долларов для разработки автономных лунных марсоходов. Их планируют использовать для передвижения астронавтов по поверхности Луны.

Доставкой техники будет заниматься Blue Origin с помощью беспилотного посадочного модуля Mark 1. Каждая такая миссия обойдется NASA в 234 млн долларов.

В NASA также сообщили, что аппарат Elytra компании Firefly Aerospace доставит на Луну первые дроны в рамках программы Moonfall. Они будут использоваться для фотографирования поверхности и поиска мест для будущих баз и посадок.

Руководитель программы Карлос Гарсия-Галан заявил, что первый этап предусматривает 25 запусков, 21 посадку и доставку четырех метрических тонн грузов на поверхность спутника Земли.

Мы работаем над согласованием всех ресурсов агентства в NASA, чтобы фактически достичь этой цели – строительства лунной базы