NASA выбрало Blue Origin и Firefly для проекта создания лунной базы

Київ • УНН

 • 1078 просмотра

NASA заключило контракты с Blue Origin и Firefly для доставки техники и дронов на Луну. Проект предусматривает 21 посадку и создание базы до конца десятилетия.

NASA выбрало компании Blue Origin Джеффа Безоса, Firefly Aerospace и других подрядчиков для доставки роботизированных посадочных модулей, марсоходов и дронов на Луну в рамках программы по созданию лунной базы до конца десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американское космическое агентство заключило контракты с компаниями Lunar Outpost и Astrolab на сумму по 220 млн долларов для разработки автономных лунных марсоходов. Их планируют использовать для передвижения астронавтов по поверхности Луны.

Доставкой техники будет заниматься Blue Origin с помощью беспилотного посадочного модуля Mark 1. Каждая такая миссия обойдется NASA в 234 млн долларов.

NASA планирует более 20 посадок на Луну

В NASA также сообщили, что аппарат Elytra компании Firefly Aerospace доставит на Луну первые дроны в рамках программы Moonfall. Они будут использоваться для фотографирования поверхности и поиска мест для будущих баз и посадок.

Руководитель программы Карлос Гарсия-Галан заявил, что первый этап предусматривает 25 запусков, 21 посадку и доставку четырех метрических тонн грузов на поверхность спутника Земли.

Мы работаем над согласованием всех ресурсов агентства в NASA, чтобы фактически достичь этой цели – строительства лунной базы

– заявил Гарсия-Галан.

Программа является частью миссии Artemis, в рамках которой NASA планирует вернуть людей на Луну уже в ближайшие годы. В апреле агентство успешно провело миссию Artemis II с полетом экипажа вокруг Луны, а высадку астронавтов на данный момент планируют на 2028 год.

Степан Гафтко

