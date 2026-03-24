NASA отменяет строительство орбитальной лунной станции ради базы на Луне за $20 млрд
Киев • УНН
Джаред Айзекман объявил о перепрофилировании компонентов орбитальной станции для наземной инфраструктуры. Проект планируют реализовать за семь лет.
NASA отменяет планы по развертыванию космической станции на лунной орбите и вместо этого будет использовать ее компоненты для строительства базы на поверхности Луны стоимостью 20 миллиардов долларов в течение следующих семи лет, заявил во вторник новый глава агентства Джаред Айзекман, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Айзекман, который был приведен к присяге в агентстве в декабре, сделал это заявление на открытии однодневного мероприятия в вашингтонской штаб-квартире NASA, на котором он изложил ряд изменений, которые он вносит во флагманскую лунную программу агентства "Artemis".
"Не должно никого удивлять, что мы приостанавливаем Gateway в ее нынешнем виде и сосредотачиваемся на инфраструктуре, которая поддерживает стабильные операции на поверхности Луны", – сказал Айзекман делегатам мероприятия.
Станция Lunar Gateway, большая часть которой уже построена подрядчиками Northrop Grumman и Vantor (ранее Maxar), предназначалась для размещения на лунной орбите. Перепрофилирование аппарата для лунной базы – непростая задача, отмечает издание.
"Несмотря на некоторые вполне реальные проблемы с оборудованием и графиком, мы можем перепрофилировать оборудование и международные партнерские соглашения для поддержки целей на поверхности и других программных задач", - сказал Айзекман.
Станция Lunar Gateway была спроектирована как исследовательская платформа и пересадочная станция, которую астронавты использовали для посадки на лунные посадочные модули перед спуском на лунную поверхность.
Изменения, внесенные Айзекманом во флагманскую американскую лунную программу в последние недели, перекраивают контракты на миллиарды долларов в рамках программы "Artemis", отмечает издание.
Это заставляет компании в спешке приспосабливаться к растущей срочности, поскольку Китай продвигается к собственной высадке на Луну в 2030 году, пишет издание.
