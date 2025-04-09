Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman планирует начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине в рамках соглашения о совместном производстве между Пентагоном и украинским правительством, с планами расширить производство до танковых и артиллерийских боеприпасов.