Boeing предупредил 800 сотрудников о возможном сокращении 400 должностей из-за потенциального прекращения программы SLS. Белый дом
может предложить прекратить использование ракеты стоимостью $2 млрд за запуск.
В сети появились фото двух новых китайских военных самолетов с бесхвостым дизайном и стелс-характеристиками. Больший самолет имеет
ромбовидную форму с тремя двигателями, меньший - более традиционный вид.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками ASBM для расширения широкополосного покрытия в Арктике. Это был 22-й
запуск этой ракеты-носителя, что сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет.
Минобороны США заключило контракт с Northrop Grumman на $1,45 млрд на поставку 9 самолетов E-2 Advanced Hawkeye. 5 самолетов
предназначены для Японии, 4 - для ВМС США, поставки запланированы на 2029 год.
Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman планирует начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине
в рамках соглашения о совместном производстве между Пентагоном и украинским правительством, с планами расширить производство до
танковых и артиллерийских боеприпасов.
Китай ввел санкции против еще трех американских оборонных компаний - оборонного и космического подразделений Boeing, General
Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems - за поставки оружия в Тайвань.
ВВС США планируют в течение следующих пяти лет выпустить около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным
интеллектом, которые будут сопровождать и защищать другие самолеты.
США решили отказаться от засекреченной военной спутниковой программы из-за роста расходов и трудностей с разработкой полезной
нагрузки.
Китай решительно выступает против продажи оружия Тайваню на сумму 300 миллионов долларов США и предупреждает о возможных санкциях
против причастных компаний, поскольку это нарушает принцип "единого Китая" и угрожает региональной стабильности.