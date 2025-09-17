Проблемы с двигателем отложили доставку рекордной партии грузов на МКС

$41.180.06
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 17942 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 28227 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 30476 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 88633 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107940 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52037 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61348 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 99797 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31379 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107963 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto
Financial Times
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

Проблемы с двигателем отложили доставку рекордной партии грузов на МКС

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Главный двигатель космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman отключился раньше, чем ожидалось, во время двух запусков, необходимых для повышения орбиты корабля. Это помешает ему доставить около 5000 кг грузов и материалов для экспериментов на Международную космическую станцию, как было запланировано.

Проблемы с двигателем отложили доставку рекордной партии грузов на МКС

Проблема с главным двигателем космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman помешает ему доставить около 5 000 кг грузов и материалов для экспериментов на Международную космическую станцию, как было запланировано, в среду, сообщает Ars Technica, пишет УНН.

Подробности

В заявлении, опубликованном во вторник днем, NASA сообщило, что наземные службы оценивают резервные планы, которые, возможно, позволят космическому кораблю Cygnus достичь космической станции, но не в соответствии с графиком. По данным NASA, проблема возникла рано утром во вторник, когда главный двигатель космического корабля отключился раньше, чем ожидалось, во время двух включений, необходимых для повышения орбиты корабля для сближения с МКС.

Официальные лица не опубликовали других подробностей относительно проблемы с двигателем, но все остальные системы космического корабля Cygnus XL работают в штатном режиме, заявило NASA. Агентство сообщило, что новая дата и время прибытия на космическую станцию "рассматриваются".

Космический корабль Cygnus XL стартовал в воскресенье в 18:11 ET (01:11 17 сентября в Киеве) с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 с космической станции на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Серия включений основного двигателя должна была вывести корабль с орбиты, на которую его вывела Falcon 9, на орбиту, соответствующую высоте МКС.

Миссия должна была прибыть на станцию утром в среду. В отличие от пилотируемых и грузовых кораблей SpaceX Dragon, которые самостоятельно приземляются на станции, Cygnus должен был быть захвачен роботизированной рукой канадской лаборатории. Астронавт NASA Джонни Ким должен был использовать манипулятор для захвата космического корабля Cygnus, когда тот пролетал в 9 метрах от комплекса. Затем роботизированный манипулятор должен был установить космический корабль на узел стыковочного модуля Unity станции, где он мог бы находиться до шести месяцев.

Это 22-я грузовая миссия Northrop Grumman на космическую станцию в рамках многомиллиардного коммерческого контракта с NASA на поставку грузов. Все, кроме одной, успешно достигли станции. Эта миссия приобрела большее значение, чем обычный грузовой рейс, после того, как инженеры обнаружили повреждения космического корабля Cygnus, который должен был стартовать в начале этого года.

Повреждение произошло во время транспортировки герметичного грузового модуля космического корабля его производителя в Италии. Northrop Grumman надеется отремонтировать модуль и запустить его в следующем полете, но руководство решило, что быстрее перейти к следующему космическому кораблю, запуск которого запланирован на этот месяц.

Это первый полет более крупной модели космического корабля Cygnus, известной как Cygnus XL. Длина корабля на 1,6 метра больше, и он способен перевозить на 33% больше груза, чем у предыдущего варианта Cygnus. Благодаря этой модернизации эта миссия перевозит самый большой груз грузов, когда-либо доставленный на МКС коммерческим грузовым кораблем.

Главный двигатель космического корабля Cygnus работает на смеси гидразина и тетраоксида азота. Эта смесь гиперголична, то есть компоненты топлива воспламеняются при контакте друг с другом, что является отличительной чертой конструкции. Космический корабль оснащен отдельным набором менее мощных двигателей системы управления реакцией, которые обычно используются для небольших маневров и для направления корабля в нужном направлении на пути к МКС.

Если главный двигатель будет признан неисправным, одним из возможных вариантов решения проблемы с главным двигателем может стать использование менее мощных двигателей для более плавного корректирования орбиты космического корабля Cygnus, чтобы выровнять его с МКС на конечной участке траектории. Однако пока неясно, насколько это жизнеспособный вариант.

В отличие от космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX, Cygnus не предназначен для возвращения на Землю целым и невредимым. Астронавты заполняют его мусором перед отлетом с МКС, после чего корабль направляется к разрушительному входу в атмосферу над отдаленным Тихим океаном. Таким образом, проблема, препятствующая достижению космическим кораблем МКС, привела бы к потере всего груза на борту.

Грузы этой миссии, обозначенные как NG-23, включают свежие продукты питания, оборудование для многочисленных биологических и технологических демонстрационных экспериментов, а также запасные части для таких устройств, как мочевой процессор и туалет космической станции, для пополнения их сокращающихся запасов на космической станции, пишет издание.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Dragon 2
SpaceX
Northrop Grumman
НАСА
Италия
Сокол 9
Флорида