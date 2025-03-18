SpaceX Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции после задержки миссии
Киев • УНН
Корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами NASA и Роскосмоса на борту отстыковался от МКС. Их миссия задержалась на девять месяцев из-за проблем с Boeing Starliner.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщает NASA, передает УНН.
Детали
По информации, на его борту находятся астронавты NASA Бутч Вилмор и Суни Уильямс, которые должны были завершить свою миссию еще девять месяцев назад, а также американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.
Эта миссия была задержана из-за технических проблем с кораблем Starliner, разработанным концерном Boeing, из-за чего астронавты оставались на МКС гораздо дольше, чем планировалось. Первоначально их визит на космическую станцию должен был длиться всего восемь дней.
Ожидается, что команда совершит посадку на Землю в среду.
Напомним
16 марта SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС, доставив астронавтов NASA, JAXA и роскосмоса. Экипаж Crew-10 присоединится к
Экспедиции 72 для проведения научных исследований.
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