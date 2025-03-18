SpaceX Crew Dragon успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції після затримки місії

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє NASA, передає УНН.

Деталі

За інформацією, на його борту перебувають астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які мали завершити свою місію ще дев'ять місяців тому, а також американський астронавт Нік Хейг і російський космонавт Олександр Горбунов.

Ця місія була затримана через технічні проблеми з кораблем Starliner, розробленим концерном Boeing, через що астронавти залишались на МКС набагато довше, ніж планувалося. Початково їх візит до космічної станції мав тривати лише вісім днів.

Очікується, що команда здійснить посадку на Землю у середу.

Нагадаємо

16 березня SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до

Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію