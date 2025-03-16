SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon прибув до Міжнародної космічної станції із чотирма астронавтами Crew-10. Про це повідомляє NASA, передає УНН.

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Астронавти NASA Енн Макклейн і Ніколь Айерс, представник Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Такуя Оніші та космонавт роскосмосу Кирило Пєсков прибули на борт орбітального комплексу, коли станція перебувала приблизно в 260 милях над Атлантичним океаном.

Після успішного стикування Dragon із переднім портом модуля Harmony екіпаж розпочав процедури перевірки герметичності між кораблем і станцією. Очікується, що відкриття люка відбудеться близько 1:45 ночі за східним часом у неділю, після чого астронавти Crew-10 приєднаються до поточного екіпажу Міжнародної космічної станції.

На борту станції новоприбулі астронавти приєднаються до учасників Експедиції 72: Ніка Хейга, Дона Петітта, Суні Вільямс і Бутча Вілмора (NASA), а також російських космонавтів Олександра Горбунова, Олексія Овчініна та Івана Вагнера. Таким чином, загальна кількість членів екіпажу на борту станції тимчасово зросте до 11 осіб.

Місія Crew-10 передбачає кількамісячне перебування на орбіті, під час якого астронавти виконуватимуть наукові дослідження та технічні роботи. Передача обов’язків від Crew-9 до нового екіпажу проходитиме упродовж кількох днів, після чого Хейг, Вільямс, Вілмор і Горбунов повернуться на Землю.

Пряму трансляцію стикування та відкриття люка забезпечує NASA+, дозволяючи всім охочим спостерігати за історичним моментом у реальному часі.

Нагадаємо

Нещодавно було поінформовано, що ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію