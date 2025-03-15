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SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Київ • УНН

 • 25237 перегляди

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з майданчика Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, доправляючи на орбіту корабель Crew Dragon з чотирма членами екіпажу. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

На борту перебувають астронавти NASA Енн МакКлейн і Ніколь Айєрс, представник японського космічного агентства Такуя Онисі та російський космонавт Кирило Пєсков. 

Паралельно місія виконає ще одну важливу задачу — повернення на Землю двох американських астронавтів, які через технічні труднощі залишилися на МКС значно довше запланованого терміну. Суні Вільямс та Бутч Вілмор мали покинути станцію ще торік у серпні, проте через проблеми з двигуном корабля "Старлайнер" компанії Boeing їх подорож додому затягнулася на дев’ять місяців. 

Разом із ними в спусковому модулі Dragon вирушать також Нік Хейг (NASA) та Олександр Горбунов (Роскосмос). Передача обов’язків між екіпажами розпочнеться після стикування Crew Dragon із МКС, яке очікується в ніч із суботи на неділю. Відповідно до розрахунків NASA, повернення астронавтів на Землю відбудеться не раніше 19 березня.

SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію 14.03.25, 04:28 • 16678 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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