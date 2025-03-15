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SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию

Киев • УНН

 • 25220 просмотра

Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.

SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде, доставляя на орбиту корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

На борту находятся астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, представитель японского космического агентства Такуя Ониси и российский космонавт Кирилл Песков. 

Параллельно миссия выполнит еще одну важную задачу — возвращение на Землю двух американских астронавтов, которые из-за технических трудностей остались на МКС значительно дольше запланированного срока. Суни Вильямс и Бутч Вилмор должны были покинуть станцию еще в августе прошлого года, однако из-за проблем с двигателем корабля "Старлайнер" компании Boeing их путешествие домой затянулось на девять месяцев. 

Вместе с ними в спускаемом модуле Dragon отправятся также Ник Хейг (NASA) и Александр Горбунов (Роскосмос). Передача обязанностей между экипажами начнется после стыковки Crew Dragon с МКС, которая ожидается в ночь с субботы на воскресенье. Согласно расчетам NASA, возвращение астронавтов на Землю состоится не ранее 19 марта.

SpaceX готовится к запуску миссии на Международную космическую станцию 14.03.25, 04:28 • 16675 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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