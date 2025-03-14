SpaceX готовится к запуску миссии на Международную космическую станцию
Киев • УНН
SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.
SpaceX готовится к запуску миссии на МКС после задержки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Компания SpaceX готовится к запуску ракеты, которая должна доставить четырех астронавтов на Международную космическую станцию. Это позволит двум астронавтам NASA, которые находятся на орбите уже девять месяцев, вернуться на Землю.
Сначала запуск планировался на среду, однако его пришлось отложить из-за технических проблем на стартовой площадке. Ракета Falcon не смогла взлететь, поскольку миссию отменили примерно за четыре часа до назначенного старта.
Теперь запуск запланирован на субботу ночью из Космического центра Кеннеди во Флориде. Если все пойдет по плану, ракета взлетит вскоре после первого часа ночи.
Напомним
SpaceX отменила запуск из-за проблемы на стартовой площадке. Астронавты Вилмор и Уильямс задержались на МКС из-за технических проблем с Boeing Starliner.
SpaceX отменила полет команды, которая должна была заменить астронавтов на Международной космической станции13.03.25, 03:28 • 14996 просмотров