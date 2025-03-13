SpaceX отменила полет команды, которая должна была заменить астронавтов на Международной космической станции
Киев • УНН
SpaceX отменила запуск из-за проблемы на стартовой площадке. Астронавты Уилмор и Уильямс задержались на МКС из-за технических проблем с Boeing Starliner.
Компания SpaceX в среду, 12 марта, отменила запуск пилотируемого космического аппарата, который должен был доставить на Международную космическую станцию команду из четырех астронавтов для замены американцев Бутча Вилмора и Суни Уильямс, известных как "застрявшие на орбите". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что центр управления полетом буквально в последнюю минуту запретил запуск из-за обнаруженной проблемы на стартовой площадке. Пока не известно, на какое время перенесена миссия.
Дополнение
Вилмор и Уильямс отправились на МКС на борту капсулы Boeing Starliner еще летом прошлого года и должны были провести в космосе всего до восьми дней. Но из-за технических проблем им пришлось остаться на орбите и ждать, пока NASA с помощью компании Илона Маска не осуществит замену персонала станции и не высвободит место на одной из капсул для возвращения астронавтов домой.
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