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SpaceX отменила полет команды, которая должна была заменить астронавтов на Международной космической станции

Киев • УНН

 • 14996 просмотра

SpaceX отменила запуск из-за проблемы на стартовой площадке. Астронавты Уилмор и Уильямс задержались на МКС из-за технических проблем с Boeing Starliner.

SpaceX отменила полет команды, которая должна была заменить астронавтов на Международной космической станции

Компания SpaceX в среду, 12 марта, отменила запуск пилотируемого космического аппарата, который должен был доставить на Международную космическую станцию команду из четырех астронавтов для замены американцев Бутча Вилмора и Суни Уильямс, известных как "застрявшие на орбите". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что центр управления полетом буквально в последнюю минуту запретил запуск из-за обнаруженной проблемы на стартовой площадке. Пока не известно, на какое время перенесена миссия.

Дополнение

Вилмор и Уильямс отправились на МКС на борту капсулы Boeing Starliner еще летом прошлого года и должны были провести в космосе всего до восьми дней. Но из-за технических проблем им пришлось остаться на орбите и ждать, пока NASA с помощью компании Илона Маска не осуществит замену персонала станции и не высвободит место на одной из капсул для возвращения астронавтов домой.

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом07.03.25, 05:39 • 65105 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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