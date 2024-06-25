Астронавти Boeing Starliner застрягли на МКС: що відомо
Київ • УНН
Космічний корабель Boeing Starliner, пристикований до МКС з 6 червня, залишиться там щонайменше до 2 липня через механічні проблеми, включаючи витік гелію.
Космічний корабель Starliner Boeing, який відправився на Міжнародну космічну станцію на початку цього місяця, залишиться зістикованим із МКС щонайменше до 2 липня. Наразі HASA і Boeing намагаються проаналізувати механічні проблеми і визначити графік зворотного рейсу корабля. Про це пише Independent, передає УНН.
Деталі
Starliner прибув на МКС 6 червня, і двоє членів екіпажу, Суні Вільямс і Буч Вілмор, за початковим планом мали залишатися на космічній станції протягом тижня.
Втім астронавти не повернуться принаймні до 2 липня, після запланованого виходу у відкритий космос.
Повідомляється, що коли Starliner наблизився до МКС, було виявлено механічні проблеми, зокрема чотири витоки гелію. Також вийшли з ладу 5 двигунів.
Як повідомляє NBC News, керівники місії знали про витік гелію перед стартом, але вважали, що він навряд чи вплине на хід польоту. Втім після того, як Starliner опинився в космосі, було виявлено ще чотири витоки гелію.
Раніше компанія Boeing назвала Starliner "космічною капсулою XXI століття", розрахованою на багаторазове використання до 10 разів.
Як зазначає видання, запуск до МКС був першим для Boeing, що конкурує зі SpaceX
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