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Астрономічні події літа: як спостерігати яскравий "Літній трикутник" - зоряну тріаду Альтаїр, Денеб і Вега

Київ • УНН

 • 107161 перегляди

Яскравий Літній Трикутник, утворений зірками Альтаїр, Денеб і Вега, знаменує початок літа в Північній півкулі і буде видимий на нічному небі цього тижня.

Астрономічні події літа: як спостерігати яскравий "Літній трикутник" - зоряну тріаду Альтаїр, Денеб і Вега

На цьому тижні у нічному небі з'явилась група яскравих зірок "Літнього трикутника", які знаменують початок літа в Північній півкулі. Про те як їх розпізнати, розповідає Live Science, передає УНН.

Деталі

У цю пору року над горизонтом піднімається група зірок, яка називається "Літній трикутник". Це зірки: Вега, Денеба і Альтаїр. Їх поява на нічному небі сигналізує про початок літа у Північній півкулі і зими в Південній (де він відомий як Зимовий трикутник). Крім того цей трикутник яскравих зірок позначає, де шукати Чумацький Шлях (сріблясто-біла імлиста смуга, утворена світлом величезної кількості зірок нашої галактики – ред.).

З настанням літа на нічному небі буде видно всі три зірки. Щоб побачити "Літній трикутник" не обов’язково використовувати бінокль, але прилад для спостереження звісно не буде зайвим.

Вега з'явиться на сході - це велика зірка, розташована в 25 світлових роках від Сонячної системи Після налаштування на Вегу, можна перейти на північний схід та побачити подвійну зірку Епсилон Ліри. Рухаючись на північний схід, внизу і праворуч на горизонті з’явиться Альтаїр, - дванадцята за яскравістю зірка на небі, яка лежить від нас за 17 світлових років. Як і Вега, Альтаїр приблизно вдвічі більша за масу та радіус Сонця.

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Нарешті, щоб завершити трикутник, необхідно знайти Денеб, яку видно, якщо дивтися трохи нижче, у південно-західному напрямку. Це надгігант, 19-та за яскравістю зірка. Денеб знаходиться набагато далі, ніж Вега та Альтаїр, на відстані 2600 світлових років; надгігантська зоря у 20 разів більша за масу і приблизно в 200 разів більша за радіус, ніж наше Сонце.

Літній трикутник варто знайти і спостерігати за ним протягом усього літа, оскільки щоночі він піднімається все вище в небо. Він перетинає багате поле Чумацького Шляху, тож якщо ви перебуваєте в парку темного неба або в іншому місці з низьким рівнем світлового забруднення, знайдіть Літній Трикутник, і ви побачите Чумацький Шлях, що проходить через нього, від Денеба до Альтаїра. – ідеться у матеріалі Live Science.

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