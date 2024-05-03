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Телескоп "Хаббл" поділився архівним фото з імітацією космічного зіткнення галактик

Телескоп "Хаббл" поділився архівним фото з імітацією космічного зіткнення галактик

Київ • УНН

 • 30951 перегляди

Дві галактики NGC 3314 на зображенні Хаббла здаються такими, що перетинаються, але насправді вони розділені десятками мільйонів світлових років і рухаються в різних напрямках.

Космічний телескоп "Хаббл" поділився архівним зображенням пари галактик NGC 3314, які перетинаються на фото. Насправді ж їх розділяють десятки мільйонів світлових років. Про це пише NASA, передає УНН.

Деталі

Випадкове вирівнювання двох галактик у перспективі, як видно із Землі, надає унікального вигляду силуетним спіральним рукавам у ближчій спіральній галактиці.

Відстань між галактиками в десять разів більше за відстань між нашою галактикою Чумацький Шлях і сусідньою Андромедою.

Рух двох галактик демонструє, що обидві рухаються в помітно різних напрямках. Тобто вони не на курсі зіткнення.

Викривлена форма NGC 3314A, ймовірно, пов’язана зі зближенням з іншою сусідньою галактикою, можливо, з великою спіральною галактикою NGC 3312, якої не видно на зображенні "Хаббла".

NASA розмістило в космосі сонячні вітрила03.05.24, 04:03 • 31334 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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