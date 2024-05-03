Телескоп "Хаббл" поділився архівним фото з імітацією космічного зіткнення галактик
Київ • УНН
Дві галактики NGC 3314 на зображенні Хаббла здаються такими, що перетинаються, але насправді вони розділені десятками мільйонів світлових років і рухаються в різних напрямках.
Космічний телескоп "Хаббл" поділився архівним зображенням пари галактик NGC 3314, які перетинаються на фото. Насправді ж їх розділяють десятки мільйонів світлових років. Про це пише NASA, передає УНН.
Деталі
Випадкове вирівнювання двох галактик у перспективі, як видно із Землі, надає унікального вигляду силуетним спіральним рукавам у ближчій спіральній галактиці.
Відстань між галактиками в десять разів більше за відстань між нашою галактикою Чумацький Шлях і сусідньою Андромедою.
Рух двох галактик демонструє, що обидві рухаються в помітно різних напрямках. Тобто вони не на курсі зіткнення.
Викривлена форма NGC 3314A, ймовірно, пов’язана зі зближенням з іншою сусідньою галактикою, можливо, з великою спіральною галактикою NGC 3312, якої не видно на зображенні "Хаббла".
NASA розмістило в космосі сонячні вітрила03.05.24, 04:03 • 31334 перегляди