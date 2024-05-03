Телескоп "Хаббл" поделился архивным фото с имитацией космического столкновения галактик

Космический телескоп "Хаббл" поделился архивным изображением пары галактик NGC 3314, которые пересекаются на фото. На самом же деле их разделяют десятки миллионов световых лет. Об этом пишет NASA, передает УНН.

Детали

Случайное выравнивание двух галактик в перспективе, как видно с Земли, придает уникальный вид силуэтным спиральным рукавам в более близкой спиральной галактике.

Расстояние между галактиками в десять раз больше расстояния между нашей галактикой Млечный Путь и соседней Андромедой.

Движение двух галактик демонстрирует, что обе движутся в заметно разных направлениях. То есть они не на курсе столкновения.

Искривленная форма NGC 3314A, вероятно, связана со сближением с другой соседней галактикой, возможно, с большой спиральной галактикой NGC 3312, которая не видна на изображении "Хаббла".

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