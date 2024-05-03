NASA разместило в космосе солнечные паруса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  102905 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  103409 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  105960 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  106279 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125548 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124592 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119138 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115044 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101886 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  284425 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  282796 просмотра

NASA разместило в космосе солнечные паруса

NASA успешно развернуло в космосе систему солнечных парусов площадью 80 квадратных метров с помощью ракеты Electron лаборатории RocketLab, которую можно было видеть с Земли так же ярко, как звезду Сириус.

Новости Мира •   •  1726 просмотра
NASA разместило в космосе солнечные паруса

Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы

Итальянское правительство добивается от ЕС компенсации за убытки, которые понесли итальянские фирмы из-за российских санкций, в том числе рассматривает идею разрешить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, подавать заявки на замороженные европейские активы, принадлежащие российским субъектам хозяйствования.

Экономика •   •  2495 просмотра
Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы

На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов

Массовое цветение нарцисса узколистного началось в Долине нарциссов, уникальной природоохранной зоне вблизи Хуста на Закарпатье, Украина, и продлится до конца недели.

Культура •   •  2710 просмотра
На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела из "Градов" села Мемрика в Донецкой области.

Общество •   •  3518 просмотра
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени

Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.

Война •   •  3457 просмотра
В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени

TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго

TikTok на короткое время снова стал доступным в России, но затем снова был частично заблокирован, и пользователи не могли публиковать видео или выходить в прямой эфир.

Технологии •   •  3534 просмотра
TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго

В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

На улице Генерала Наумова в Киеве образовался провал, который частично затруднил движение транспорта, и патрульная полиция сообщила об этом соответствующие службы для обеспечения безопасности дорожного движения.

Общество •   •  4898 просмотра
В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Война •   •  5955 просмотра
Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

НАТО осуждает гибридные действия России против членов Альянса и будет реагировать на такие нападения индивидуально и коллективно, продолжая поддерживать Украину.

Война •   •  5808 просмотра
НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов

Новые правила охраны промышленных образцов в Украине, которые вступили в силу 1 мая, позволяют бизнесу быстро регистрировать и защищать внешний вид своих инновационных продуктов от копирования, способствуя коммерциализации интеллектуальных активов.

Экономика •   •  6238 просмотра
В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов