NASA разместило в космосе солнечные паруса

Американское космическое агентство NASA с помощью ракеты Electron от компании RocketLab запустило новую усовершенствованную композитную систему солнечных парусов, передает УНН.

Детали

Спутник с солнечным парусом включает зонд и пытается установить первый контакт с Землей. Паруса площадью 80 квадратных метров удалось развернуть примерно за 25 минут.

Если условия будут благоприятными, аппарат даже можно будет увидеть с Земли.

Благодаря светоотражающему материалу парусов он будет таким ярким, как звезда Сириус - самая яркая на ночном небе.

Дополнение

Солнечные паруса используют для своего движения давление солнечного света.

Фотоны попадают на парус и, отражаясь от него, толкают аппарат вперед.

Подобно паруснику, который поворачивает паруса, чтобы уловить ветер, этот космический аппарат так же может регулировать свою орбиту, наклоняя парус.

NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан