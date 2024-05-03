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NASA розмістило в космосі сонячні вітрила

NASA розмістило в космосі сонячні вітрила

Київ • УНН

 • 31334 перегляди

NASA успішно розгорнуло в космосі систему сонячних вітрил площею 80 квадратних метрів за допомогою ракети Electron лабораторії RocketLab, яку можна було бачити з Землі так само яскраво, як зірку Сіріус.

Американське космічне агентство NASA за допомогою ракети Electron від компанії RocketLab запустило нову вдосконалену композитну систему сонячних вітрил, передає УНН.

Деталі

Супутник із сонячним вітрилом вмикає зонд і намагається встановити перший контакт із Землею. Вітрила площею 80 квадратних метрів вдалося розгорнути приблизно за 25 хвилин.

Якщо умови будуть сприятливими, апарат навіть можна буде побачити із Землі.

Завдяки світловідбивному матеріалу вітрил він буде таким яскравим, як зірка Сіріус — найяскравіша на нічному небі.

Доповнення

Сонячні вітрила використовують для свого руху тиск сонячного світла.

Фотони потрапляють на вітрило і, відбиваючись від нього, штовхають апарат вперед.

Подібно до вітрильника, який повертає вітрила, щоб уловити вітер, цей космічний апарат так само може регулювати свою орбіту, нахиляючи вітрило.

NASA підтвердило місію Dragonfly на супутник Сатурна Титан17.04.24, 17:58 • 17710 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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