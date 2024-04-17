NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердило миссию Dragonfly Rotorcraft к Титану, спутнику Сатурна, пишет УНН.

Детали

"NASA подтвердило миссию винтокрылого аппарата Dragonfly на богатый органическими веществами спутник Сатурна Титан. Это решение позволяет миссии продвинуться к завершению окончательного дизайна, а затем построить и испытать весь космический корабль и научные инструменты", - говорится в сообщении.

"Dragonfly - это впечатляющая научная миссия, вызывающая широкий общественный интерес, и мы рады сделать следующие шаги в рамках этой миссии, - сказала Ники Фокс, заместитель администратора Дирекции научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. - Исследование Титана раздвинет границы возможного, что мы можем сделать с винтокрылыми аппаратами вне Земли".

Указано, что в 2023 году миссии было предложено разработать обновленный бюджет и график, чтобы они соответствовали нынешней ситуации с финансированием. И с публикацией президентского бюджетного запроса на 2025 финансовый год подтверждена общая стоимость "жизненного цикла" Dragonfly в 3,35 миллиарда долларов и дата запуска в июле 2028 года.

"Вертолетный аппарат, который должен прибыть на Титан в 2034 году, облетит десятки многообещающих мест на луне в поисках пребиотических химических процессов, общих как на Титане, так и на раннем этапе Земли до появления жизни. Dragonfly станет первым разом, когда NASA отправит аппарат для научных целей на другое планетарное тело. Вертолетный аппарат имеет восемь несущих винтов и летает как большой дрон", - указали в агентстве.

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