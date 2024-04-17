NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  103882 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  143685 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  144061 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  136003 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112974 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125883 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137752 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137333 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123912 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан

NASA подтвердило миссию Dragonfly Rotorcraft к спутнику Сатурна Титана с запланированным запуском в июле 2028 года и прибытием в 2034 году для изучения пребиотических химических процессов и поиска признаков жизни с помощью большого космического аппарата с восемью пропеллерами, похожего на дрон.

Новости Мира •   •  3057 просмотра
NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан

Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения

Из-за частых землетрясений, вызванных добычей газа, Нидерланды навсегда закрыли газовое месторождение в Гронингене - одно из крупнейших в Европе. Решение принято несмотря на юридические обжалования со стороны Shell и ExxonMobil.

Новости Мира •   •  2911 просмотра
Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения

Генсек НАТО завтра встретится с Кулебой: что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и примет участие во встрече министров иностранных дел G7 в Италии.

Война •   •  4781 просмотра
Генсек НАТО завтра встретится с Кулебой: что известно

НАТО должно играть большую роль в координации помощи Украине в долгосрочной перспективе - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно играть большую роль в координации долгосрочной помощи Украине, включая насущные потребности на поле боя, предполагаемую финансовую поддержку и координацию помощи.

Война •   •  4419 просмотра
НАТО должно играть большую роль в координации помощи Украине в долгосрочной перспективе - Столтенберг

В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

Государственная служба специальной связи Украины предупредила об активизации хакерской группы, которая пытается получить доступ к компьютерам украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров.

Война •   •  3783 просмотра
В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

Киев ожидает грозы и весенние заморозки

В Киеве в ночь на 20 апреля ожидаются заморозки 0-2°C, на дорогах возможна гололедица, объявлен желтый уровень опасности.

Общество •   •  4203 просмотра
Киев ожидает грозы и весенние заморозки

Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ

Недавно Tesla без объяснения причин задержала поставки клиентам своего электрического пикапа Cybertruck, что стало очередной неудачей автопроизводителя, который столкнулся со снижением спроса на свои электромобили.

Новости Мира •   •  3074 просмотра
Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ

Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире

Юношеская сборная Украины U-19 встретится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией в группе А финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля.

спорт •   •  4009 просмотра
Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире

Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг

В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, по просьбе Президента Зеленского.

Война •   •  8521 просмотра
Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг

НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Криминал и ЧП •   •  5959 просмотра
НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака