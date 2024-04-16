Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA

Американское космическое агентство NASA отказывается от существующих планов по сбору образцов почвы с планеты Марс, поскольку миссия по возвращению образцов, запланированная на 2040 год имеет слишком высокую цену в 11 миллиардов долларов, а также слишком долго реализуется. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Программа по возвращению на Землю материалов, собранных на Марсе, имеющая целью дальнейший анализ, столкнулась с серьезными препятствиями.

Американское космическое агентство заявляет, что текущий проект миссии не может вернуть образцы до 2040 года за имеющиеся средства. В то же время более реалистичная сумма в 11 миллиардов долларов необходима для осуществления этой миссии, не является возможной.

Суть заключается в том, что 11 миллиардов долларов - это слишком дорого, а не возвращать образцы до 2040 года - это неприемлемо слишком долго - сказал журналистам во время телеконференции в понедельник администратор НАСА Билл Нельсон.

Чтобы доставить на Землю ключевые образцы почвы, уже собранные марсоходом Perseverance за последние годы, NASA призывает научное и бизнес-сообщество к работе над разработкой нового инновационного плана с использованием проверенных технологий.

Текущую архитектуру можно несколько упростить, но если образцы должны вернуться домой к 2040 году, нужен новый подход.

Мы рассматриваем готовые возможности, которые могли бы вернуть образцы раньше и по более низкой цене - сказала доктор Никола Фокс, директор научного управления NASA.

По ее словам, эти новые возможности могут включать меньшую, более простую ракету для Марса.

Также в NASA обещают, что новый план, вероятно, появится не позднее конца 2024 года.

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Напомним,

УНН сообщал, что марсоход NASA Perseverance нашел широкий спектр органических молекул в кратере на Марсе.

США высадили первый за 50 лет космический аппарат на Луну, причем во время спуска у корабля "Одиссей" возникли проблемы с навигацией, которые потребовали 11 часов работы инженеров, чтобы их решить.