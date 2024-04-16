НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

Безопасность почти 1 миллиарда людей в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за попыток россии найти уязвимость подводной инфраструктуры, ветровых электростанций, трубопроводов и силовых кабелей. Как пишет The Guardian, об этом предупредил один из командующих НАТО Дидье Малетер, передает УНН.

Детали

Заместитель командующего Объединенного военно-морского командования НАТО адмирал Дидье Малетер заявил об уязвимости подводной инфраструктуры, после подозрений в саботаже на газопроводах. Он предупредил, что безопасность почти миллиарда людей в Европе и Северной Америке оказалась под угрозой из-за действий России, направленных на уязвимые места таких объектов как ветровые станции, трубопроводы и электрические кабели.

В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

Он добавил, что сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит электроэнергия и связь Европы, не была построена для того, чтобы противостоять "гибридной войне", которую ведет москва и другие противники НАТО.

Мы знаем, что русские развернули много гибридной войны под водой, чтобы подорвать европейскую экономику с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша экономика под водой и под угрозой. И, чтобы было очень понятно, мы знаем, что русские разработали относительно атомных подводных лодок для работы под водой. Поэтому мы не наивны, и мы работаем вместе - сказал он.

По его словам, несмотря на растущую роль оффшорной ветроэнергетики для достижения климатических целей, инфраструктура все еще имеет "уязвимые места системы". По данным отраслевой ассоциации WindEurope, оффшорная ветроэнергетика должна будет вырасти на 25% к 2050 году, чтобы достичь целей ЕС по мощностям ветроэнергетики, тогда как администрация Байдена хочет развернуть 30 000 мегаватт оффшорной ветроэнергетики вдоль побережья США к 2030 году.

Сейчас мы уделяем особое внимание россиянам, но очень трудно постоянно следить за каждой телеграммой, это невозможно. Многие страны - Норвегия, Швеция, Дания - разработали дроны, датчики, UUV чтобы иметь возможность очень быстро выявлять что-то подозрительное или что-то идет не так. И когда мы говорим об агрессии, мы, очевидно, думаем о россии - добавил он.

Напомним

Шесть стран Северного моря подписали соглашение об обеспечении единых стандартов безопасности для защиты критически важной подводной инфраструктуры, такой как энергетические трубопроводы и кабели, от иностранных диверсий и нападений.

"Возник новый жанр гибридной войны": Китай делает выводы из событий в Украине - Reuters