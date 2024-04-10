В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

В городе Миккели в Финляндии начали создание дополнительного штаба сухопутных войск НАТО, сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности, передает УНН. Миккели находится примерно 140 км от границы с Россией.

Детали

Как пишет издание, штаб-квартира НАТО в Миккеле будет действовать под руководством штаб-квартиры в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время в штабе будут планировать проведение учебной деятельности НАТО в регионе.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сказал, что к созданию штаба приступили по поручению командующего норвежскими силами обороны. По словам министра, военные Норвегии выступают за то, чтобы страны Северной Европы находились под руководством Норфолка в новой структуре НАТО.

По данным источников Iltalehti в НАТО, в Норфолк прибудет около 375 офицеров из стран альянса, включая 25 финских. Они будут осуществлять руководство операциями сухопутных войск и готовиться к управлению военными силами Швеции и Финляндии в случае необходимости.

Контекст

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция официально стала 31-м членом НАТО 7 марта. Президент России Владимир Путин говорил, что Финляндия своим решением вступить в НАТО разрушила свои идеальные отношения с Россией. Он сообщил, что теперь на границе с этой страной появятся российские войска и системы поражения.

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