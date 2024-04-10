Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией
Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины
Россия поставила в Индию ПЗРК - СМИ
В Николаеве прогремела серия взрывов
Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета
В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека
В Запорожье прогремели взрывы
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн
Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией
Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.
Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев
Повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи стратегического торгового города Мьявади на границе с Таиландом, нанеся серьезный удар по военному режиму, который уже несколько месяцев сдает позиции оппозиционным группам.
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины
МАГАТЭ проведет закрытую встречу 11 апреля в своей штаб-квартире в Вене, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, по требованию России и Украины, после недавних атак беспилотников на станцию.
Россия поставила в Индию ПЗРК - СМИ
Россия поставила Индии партию переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" для усиления ее возможностей противовоздушной обороны малой дальности вдоль северных границ.
В Николаеве прогремела серия взрывов
В Николаеве, Украина, во время воздушной тревоги произошли многочисленные взрывы, согласно местным сообщениям.
Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета
Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.
В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека
Взрыв на гидроэлектростанции вблизи Болоньи, Италия, унес жизни по меньшей мере 3 человек, 5 получили ранения и 4 пропали без вести во время проведения работ по техническому обслуживанию.
В Запорожье прогремели взрывы
После объявления воздушной тревоги в городе и области в некоторых районах Запорожья прозвучали взрывы.
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания систем противовоздушной обороны Hawk на сумму 138 миллионов долларов для укрепления безопасности Украины как страны-партнера.
Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы
Большинством голосов в Верховной Раде из законопроекта о мобилизации была изъята норма, которая ограничивала военную службу в условиях военного положения 36 месяцами.