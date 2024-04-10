В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  102268 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  105337 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  105702 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  103596 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109679 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137640 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129388 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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2 апреля 2024, 09:02  •  489051 просмотра

В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.

Война •   •  9557 просмотра
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев

Повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи стратегического торгового города Мьявади на границе с Таиландом, нанеся серьезный удар по военному режиму, который уже несколько месяцев сдает позиции оппозиционным группам.

Война •   •  7772 просмотра
Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев

МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

МАГАТЭ проведет закрытую встречу 11 апреля в своей штаб-квартире в Вене, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, по требованию России и Украины, после недавних атак беспилотников на станцию.

Война •   •  9282 просмотра
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

Россия поставила в Индию ПЗРК - СМИ

Россия поставила Индии партию переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" для усиления ее возможностей противовоздушной обороны малой дальности вдоль северных границ.

Война •   •  7314 просмотра
Россия поставила в Индию ПЗРК - СМИ

В Николаеве прогремела серия взрывов

В Николаеве, Украина, во время воздушной тревоги произошли многочисленные взрывы, согласно местным сообщениям.

Война •   •  9931 просмотра
В Николаеве прогремела серия взрывов

Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.

Война •   •  13119 просмотра
Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека

Взрыв на гидроэлектростанции вблизи Болоньи, Италия, унес жизни по меньшей мере 3 человек, 5 получили ранения и 4 пропали без вести во время проведения работ по техническому обслуживанию.

Общество •   •  12060 просмотра
В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека

В Запорожье прогремели взрывы

После объявления воздушной тревоги в городе и области в некоторых районах Запорожья прозвучали взрывы.

Общество •   •  12772 просмотра
В Запорожье прогремели взрывы

США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн

США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания систем противовоздушной обороны Hawk на сумму 138 миллионов долларов для укрепления безопасности Украины как страны-партнера.

Война •   •  17153 просмотра
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн

Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы

Большинством голосов в Верховной Раде из законопроекта о мобилизации была изъята норма, которая ограничивала военную службу в условиях военного положения 36 месяцами.

Война •   •  16519 просмотра
Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы