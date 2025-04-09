Бьёрн Арильд Грамм

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.