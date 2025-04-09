Бьёрн Арильд Грамм

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с норвежским коллегой Арильдом Грамом. Обсудили передачу F-16, усиление ПВО и возможность Норвегии присоединиться к финансированию украинских оборонных предприятий.

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За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи. Министерство обороны Украины выразило благодарность за непоколебимую поддержку Норвегии в борьбе за свободу.

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Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство

Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины, осудили иранскую агрессию и подчеркнули важность сотрудничества на Севере из-за агрессивного поведения россии.

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В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.

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Норвегия вслед за Данией планирует увеличить численность военнообязанных

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