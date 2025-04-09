Бьёрн Арильд Грамм

Министр обороны Украины Умеров провел встречу с норвежским коллегой Грамом. Норвегия предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 млрд евро в 2025 году, что станет крупнейшей в истории страны.
Рустем Умеров встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности. Стороны сосредоточились на вопросах противовоздушной обороны и подготовки украинских военных.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с норвежским коллегой Арильдом Грамом. Обсудили передачу F-16, усиление ПВО и возможность Норвегии присоединиться к финансированию украинских оборонных предприятий.
Минобороны Норвегии учреждает должность военного атташе в Киеве для налаживания оборонного сотрудничества. Это будет способствовать инвестициям норвежских компаний и возможному производству в Украине.
Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King, чтобы поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Германией.
Дания не сможет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года из-за перехода на самолеты F-35.
Норвегия, Финляндия и Швеция договорились создать военно-транспортный коридор через свои северные территории, чтобы обеспечить быструю переброску военного персонала и техники.
За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи. Министерство обороны Украины выразило благодарность за непоколебимую поддержку Норвегии в борьбе за свободу.
Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины, осудили иранскую агрессию и подчеркнули важность сотрудничества на Севере из-за агрессивного поведения россии.
Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.
Норвегия планирует увеличить количество военнообязанных с 9 000 до 13 500 к 2036 году, инвестируя в военный учебный центр вблизи Осло.
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил обсудили с Министром обороны Норвегии расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и насущные военные потребности Украины.
Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками.
Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.
Заместитель министра обороны Украины во время визита в Норвегию обсудил закупку оружия непосредственно у норвежских оборонных компаний и налаживание совместного производства оружия в Украине.
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.