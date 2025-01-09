Норвегия готовит для Украины рекордную военную помощь в 2025 году - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. По результатам встречи Умеров сообщил, что в этом году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории в более 2 млрд евро. Об этом пишет Минобороны Украины, передает УНН.

"В рамках работы Рамштайна встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории - более 2 миллиардов евро - именно для Украины. Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень", - заявил Умеров.

Он отметил, что было обсуждено также усиление украинской системы ПВО, а также инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов.

Напомним

В ноябре прошлого года правительство Норвегии приняло решение об увеличении поддержки для Украины в 2025 году до 3,2 млрд долларов.

Норвегия выделит 2,7 миллиарда крон ($242,38 миллиона) на укрепление военно-морских сил Украины и помощь в сдерживании российских военно-морских сил в Черном море.